СМИ: из-за карантина отложено открытие гостиницы сети Marriott в Каунасе

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Reuters

Гостиница Moxy международной сети Marriott с 175 номерами, ориентированная на постояльцев, останавливающихся на 2-3 ночи, уже оборудована во втором по величине городе Литвы Каунасе, однако ее открытие по причине карантинных ограничений пока отложено, сообщил портал kaunas.kasvyksta.lt.

Компания Tala LT инвестировала в строительство гостиницы 14 млн евро, оператором, обеспечивающим управление гостиницей является Apex Alliance Hotel Management, которому сейчас принадлежат шесть гостиниц Hilton и Marriott в Литве, Латвии и Румынии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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