Гостиница Moxy международной сети Marriott с 175 номерами, ориентированная на постояльцев, останавливающихся на 2-3 ночи, уже оборудована во втором по величине городе Литвы Каунасе, однако ее открытие по причине карантинных ограничений пока отложено, сообщил портал kaunas.kasvyksta.lt.
Компания Tala LT инвестировала в строительство гостиницы 14 млн евро, оператором, обеспечивающим управление гостиницей является Apex Alliance Hotel Management, которому сейчас принадлежат шесть гостиниц Hilton и Marriott в Литве, Латвии и Румынии.