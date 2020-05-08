Малышей предлагают вернуть в школы 25 мая, а старшеклассников – с 1 июня

Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс предлагает, чтобы обучающиеся сейчас удаленно школьники вернулись в школы хотя бы на две недели.

"В данный момент общеобразовательные школы работают удаленно, однако мы рассматриваем возможность вернуть их в школы хотя бы на две недели для обычного обучения", – заявил А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.

"Мы начинаем рассматривать возможность возвращения в школы учеников начальных классов с 25 мая, а учеников общеобразовательных школ – с первого июня", – сообщил министр.

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