За границей обсуждают еще одну идею Вильнюса – неделю масочной моды

Мир, который пытается освоится с новым опытом жизни в условиях пандемии, обсуждает еще одну идею Вильнюса – неделю масочной моды. Об этом пишут зарубежные СМИ. О проекте уже сообщили в больше 130 публикациях и репортажах в США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Китае, Малайзии, Аргентины и др. стран, информирует Go Vilnius.

Международную аудиторию заинтересовала идея Юлии Янус, что этот обязательный аксессуар можно носить иначе – творчески, игриво. В четверг этот проект обсудили и ведущие канадского телевидения Citytv.

О неделе масочной моды рассказала американская радиостанция NPR. "Носить маску не слишком приятно. Это надо делать, но так противно. В Литве сейчас ношение масок стало обязательным, поэтому Вильнюс решил не противиться этому. Стартовала неделя масочной моды, – сказал ведущий Ноэл Кинг. – Дизайнер, автор этой идеи, сказала, что это первое подобное мероприятие, и надеется, что последнее".

Все творения участников недели масочной моды можно увидеть в Вильнюсе до 10 мая, если пройти по специально подготовленному маршруту.

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