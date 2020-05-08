Банки стали выдавать меньше ипотечных кредитов: кому купить недвижимость будет тяжело

Сейчас жители Литвы, которые хотят купить жилье, думают не только о том, подходит ли этот период для покупок, но и интересуются банковскими условиями. Банки говорят, что особых перемен нет, но представители риэлторских компаний отмечают, что у потребителей есть проблемы с получением ипотечных кредитов.

С началом карантина жители Литвы, которые намеревались купить жильё, столкнулись с проблемой: покупать или ждать? Когда остановилась экономика, остановились и продажи, появились мнения об изменении цен, поэтому некоторые люди решили ждать.

А те, кто все же решился на покупку, столкнулись с проблемой: банки изменили условия кредитования.

Представитель Inreal Ева Шикшните-Бразене сказала Defi, что банки ужесточили требования и увеличили первый взнос.

"До сих пор финансировали 85% покупки, а сейчас всего до 80%. Если речь идет о втором объекте недвижимости, то 60-80%. Если это третий объект, то вообще не дают кредит", – заметила собеседница.

Шикшните-Бразене отметила, что кредиты не дают тем, кто находится в простое и на больничном.

"Банки внимательно оценивают доходы и их средний уровень, поэтому даже если человек работает, но перед этим был в простое или на больничном, это тоже может стать поводом для отказа выдать кредит", – заметила Шикшните-Бразене.

Кроме того, оценивается ликвидность объекта и репутация строителя.

Эту информацию подтвердил и представитель Ober-Haus Антанас Кишунас. Он сказал, что не только увеличен первый взнос со стороны покупателя, но и внимательно оценивают сектор, в котором работает претендент на кредит. Менее охотно выдают или даже не выдают ипотечные кредиты работникам сферы общепита, туризма, авиации, салонов красоты, несмотря на то, что до карантина доходы у них были неплохими.

Однако Кишунас отметил, что кредитование не стоит на месте.

Представитель банка SEB Соната Гутаускайте-Бубнялене сказала, что в последнее время поступает на 40% меньше запросов на ипотечные кредиты, чем раньше. Она объясняет это тем, что люди ждут, когда ситуация прояснится.

"За время карантина было выдано меньше кредитов, но поступило и немного запросов. Например, в апреле прошлого года мы выдали кредиты на сумму 32 млн., а в этом - почти 22 млн. евро", – сказала она. Гутаускайте-Бубнялене заметила, что условия кредитования не изменились, но более тщательно изучают ситуацию конкретного клиента.

Представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс также отметил, что поступает меньше заявок на кредиты. Он информирует, что в марте этого года были выданы ипотечные кредиты на сумму 45 млн., а в марте прошлого года - на 63 млн. евро.

Он сказал, что условия кредитования Swedbank не изменились, процесс остался прежним. Каждую заявку оценивают индивидуально.

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