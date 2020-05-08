США вместе с Восточной Европой осуждает попытки России переписать историю

Соединенные Штаты Америки вместе с государствами Центральной и Восточной Европы осудили попытки "фальсификации истории" – по словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, эта декларация направлена против осуществляемой Россией пропаганды в оправдание преступлений советских властей.

Совместное заявление госсекретаря США Майка Помпео и глав МИД девяти стран региона было обнародовано накануне 75-летия окончания Второй мировой войны.

Министры подчеркнули, что уважают память воинов, которые боролись за то, чтобы победить нацистскую Германию и прекратить Холокост, но одновременно обратили внимание на то, что мая 1945 года не означает свободу для всей Европы.

"Центральная и Восточная части континента почти 50 лет оставались во власти коммунистических режимов. Используя сокрушающую военную силу, репрессии и идеологический контроль, Советский Союз незаконно оккупировал и аннексировал Балтийские государства и держал другие повергнутые народы, зажатыми в железном кулаке", – говорится в заявлении.

"Целые десятилетия многие европейцы из восточной и центральной частей континента жертвовали свои жизни в борьбе за свободу, миллионы были лишены их прав и основных свобод, их пытали и насильственно переселяли. Общества, оказавшиеся за железным занавесом, отчаянно искали пути к демократии и независимости", – отмечают главы внешнеполитических ведомств.

"Давайте сегодня действовать вместе, создавая сильную и свободную Европу, в которой закреплены права человека, демократия и верховенство права. Будущее должно создаваться на основании исторических фактов и справедливости в отношении жертв тоталитарных режимов. Манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и произошедшему после нее разделу Европы, является жалкими усилиями фальсифицировать историю", – говорится в декларации.

Вместе с М. Помпео заявление подписали главы МИД Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии. Эти страны входят в так называемую Бухарестскую девятку и часто координируют свои позиции внутри НАТО.

Л. Линкявичюс сообщил агентству BNS, что это заявление призвано "противостоять пропагандистским атакам, связанным со Второй мировой войной и искажением истории", которые осуществляет Россия.

По словам министра, оправдывая Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, которым советские и нацистские власти поделили Восточную Европу, Россия "вероятно, пытается оправдать агрессию этих дней, перечерчивание карты путем оккупации территорий Грузии и Украины.

"Военизированную внешнюю политику пытаются оправдать определенными параллелями, комментируя исторические события", – сказал Л. Линкявичюс.

В четверг литовский Сейм также принял резолюцию, которой осудил исторический ревизионизм России, а попытки России фальсифицировать историю путем приуменьшения роли Москвы в развязывании Второй мировой войны, осудили президенты Литвы, Латвии и Эстонии.

В совместном заявлении накануне 75-летия окончания Второй мировой войны (ВМВ) руководители стран Балтии предупредили, что искажение истории вызывает опасность мировому порядку, основанному на правилах.

В принятом в четверг Сеймом документе отмечается, что Россия стремится обвинить государства Центральной и Восточной Европы в том, что они способствовали началу ВМВ.

Этой декларацией парламент Литвы "осуждает осуществляемый Российской Федерацией исторический ревизионизм и распространяемую дезинформацию, в которой отрицается роль Советского Союза как одного из основных инициаторов ВМВ".

В резолюции говорится, что Россия не только стремится переложить вину на жертв агрессии, но и оправдать Пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.

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