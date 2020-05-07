В Вильнюсе автомобиль врезался в здание заправки

ru.DELFI.lt

7 мая автомобиль VW врезался в здание заправки. По предварительным данным, причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя. Вильнюсская полиция сообщила, что в 15.17 ч. в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, произошло ДТП. По предварительным данным, звонивший сообщал, что у пожилого водителя проблемы со здоровьем, срочно нужна помощь врачей.

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