В Литве разрешили возобновить воскресные службы в присутствии верующих

Католические епископы решили разрешить проводить службы с верующими и по воскресеньям – до сих пор мессы при участии людей можно было посещать во все прочие дни, кроме воскресенья.

Как сообщила Литовская конференция епископов (ЛКЕ), в четверг было решено, что воскресные мессы в присутствии людей могут быть возобновлены уже в эти выходные – с 10 мая.

"Священников и верующих по-прежнему призывают соблюдать все нормы безопасности, которые до сих пор были введены ЛКЕ, с учетом рекомендаций компетентных служб", – говорится в сообщении.

Епископы решили, что церемонии крещения и венчания также могут проходить "при соблюдении установленных расстояний между людьми".

Как и ранее епископы и ксендзы Литвы призывают молиться за больных, просить о силе духа для медиков, медсестер и всех, кто обеспечивает слаженную жизнь нашего общества.

С 16 марта в Литве был введен карантин, соблюдая рекомендации, ЛКЕ отозвала все публичные службы, а с 27 апреля при соблюдении правил безопасности верующим было разрешено молиться в храмах за исключением воскресений.

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