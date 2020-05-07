Сейм Литвы разрешил либерализацию рынка электроэнергии

Литовский парламент разрешил либерализацию рынка поставок электроэнергии, это означает, что все бытовые потребители постепенно с 2021 до 2023 года должны будут выбрать поставщика электроэнергии.

В четверг за такие поправки к закону об электроэнергетике проголосовали 110 членов сейма.

Сейчас поставщиков электроэнергии уже может выбирать бизнес, а энергоснабжение большинства бытовых потребителей осуществляет государственная компания Ignitis, цены для них каждые полгода устанавливает Государственный совет по регулированию энергетики.

Несколько ранее председатель парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию Виргиниюс Подерис акцентировал необходимость обеспечить, чтобы цены для потребителей на электроэнергию не росли, даже, если кратковременный скачек и возможен.

Одновременно с либерализацией рынка планируется создать платформу обмена данными и их накопления (так называемый data hub), будут внедряться и смарт-счетчики.

Весной две компании уже начали предоставлять электроэнергию бытовым потребителям в Литве – компания Enefit эстонского энергоходлинга Eesti energia и латвийский поставщик Elektrum Lietuva, входящий в латвийскую энергогруппу Latvenergo.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом (ЕС). В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью либерализован в 2013 году, в Латвии – в 2015 году, в Швеции – в 1996 году, в Финляндии – в 1997 году.

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