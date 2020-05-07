Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом

Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и летом, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Возможно, ведь лето уже недалеко", – сказал министр, отвечая на вопрос, могут ли продлить карантин и летом.

Однако он подчеркнул, что карантин необходим как продолжающийся режим, позволяющий контролировать определенные действия.

"Я понимаю, что слово "карантин" звучит пугающе, возможно, у многих оно вызывает негативные эмоции, но надо понимать, что сам регламент необходим как инструмент продолжающихся действий, чтобы можно было продолжать некоторые моменты и их осуществлять", – сказал министр.

По словам Вериги, благодаря режиму карантина в больницах держат резервные койки, позволяют оплачивать услуги больниц даже, когда они предоставляют меньше услуг, обеспечить контроль аэропортов и границ.

"Не надо бояться карантина внутри страны, поскольку чем дальше, тем больше послаблений вводят, но пока мы не можем расслабляться", – подчеркнул министр.

На данный момент карантин в Литве продлен до 31 мая.

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