Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход

В Литве не планируют проверять жителей, которые присматривают за больными родственниками или тех, кто ухаживает за больными. По мнению министра здравоохранения это не выход. Гораздо важнее соблюдать средства безопасности.

"На сегодняшний день пожилых людей, нуждающихся в помощи, посещают социальные работники. Социальных работников проверяют на коронавирус. Но есть люди со спецпотребностями, за которыми присматривают их близкие.

Сегодняшние рекомендации не навещать таких людей плохи тем, что и ходить к таким людям плохо и не ходить плохо, однако хотя бы раз в неделю близкие должны их навещать. Не планируется ли в будущем хотя бы раз в две недели проверять таких людей", – спросила социал-демократ Раминта Поповене у министра.

Министр сказал, что тестирование эти проблему никак не решит.

"Человек может заболеть, в первые дни он не ощущает никаких симптомов, результаты анализа могут еще не показать болезнь, а он уже может представлять опасность для человека, которого навещает. Проверяют, как вы заметили, в первую очередь работников в сфере ухода, в спецучреждениях по паллиативному уходу. А близкие и без тестирования могут соблюдать меры предосторожности, которые помогут защититься от заражения", – сказал Верига.

Министр также был удивлен позицией, которой придерживаются близкие людей, будто им безопаснее в отделении паллиативного ухода, чем дома.

"Иногда складывается такое впечатление, что человека хотят отдать в такое отделение, потому что ему там якобы будет безопаснее, чем дома. Но ведь надо иметь в виду, что персонал таких отделений каждый день уходит домой. Эти люди контактируют с другими . Надо понимать, что существует такой риск", – сказал министр.

Он заметил, что нет требований к средствам защиты для близких.

"Надо понимать, что члены семьи не могут ходить в полном оснащении, даже не смогут его надеть, как следует. Нужна маска, щиток, перчатки, надо дезинфицировать руки", - перечислял Верига.

По словам министра, это те же требования, что и в случае с волонтерами, доставлявшими продукты на дом.

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