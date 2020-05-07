В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить

Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою деятельность и организуют прямые встречи с пациентами. Сначала меняется порядок записи к врачу. В регистратуре можно записаться только на удаленную консультацию, а вопрос непосредственного визита решит лечащий врач или специалист.

Такой порядок на заседании парламентского комитета по здравоохранению представила вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене.

По ее словам, на первом этапе рекомендуют возобновить прием не больше 50% максимального количества пациентов. Каждая поликлиника решает этот вопрос индивидуально.

"Максимальное количество – 100%, может приниматься через две недели, если все будет проходить быстро, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится", – сказала Ярушявичене.

По ее словам, если ситуация изменится и будут фиксировать 50 и больше случаев заражения COVID-19 3 дня подряд или 200 или больше за день, то количество визитов срази будут снижать на 50%.

Представитель Минздрава сказала, что перед тем, как начать работу, поликлиники должны подготовить планы и прислать их в Национальный центр общественного здравоохранения. Ответ центра ждать не надо.

"Важно согласовать план со специалистом учреждения по контролю за инфекцией, а если такого нет - с Институтом гигиены", - сказала вице-министр.

Ярушявичене пояснила, что должен быть разработан четкий порядок, когда какие консультации проводятся, когда проводят дезинфекцию помещений.

"На каждом кабинете должна быть табличка с информацией, что там делают", – сказала вице-министр.

По ее словам, важно отсеять ненужные непосредственные консультации.

"Если раньше в одном кабинете были и врач и медсестра, то сейчас они должны консультировать в разных кабинетах – если услуга это позволяет", – сказала Ярушявичене.

Кроме того, врачи работающие в нескольких местах, должны работать там циклически, например, месяц в одном месте, месяц в другом. Это требования не действуют при удаленной работе.

Ярушявичене сказала, что важно снизить поток пациентов.

"На этом этапе остаются температурные клиники, которые принимают пациентов с симптомами. Большое внимание надо уделить пациентам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями. У людей старшего возраста риск заболевания выше. Их рекомендуют принимать в отдельные часы, не смешивая потоки – например, отдельно принимать детей на прививки, отдельно пожилых людей", – сказала она.

Ярушявичене подчеркнула, что важно, чтобы люди не толпились в кабинетах.

"У двери должно быть не больше одного пациента. В идеале, чтобы людям не пришлось ждать визита", – сказала она.

На данном этапе приходящих в поликлинику пациентов на коронавирус проверять не планируется.

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