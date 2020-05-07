Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу

По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в Литве вырос на 0,5%, и был выше среднего в ЕС. Согласно статистике, в марте в стране было 104 000 безработных. Пострадавшему от пандемии бизнесу и жителям правительство подготовило дополнительный пакет социальной помощи. В нем есть и выплаты в размере 200 евро пенсионерам, и субсидии зарплат, и выплаты безработным. Сегодня вопрос этих выплат должен решать парламент.

Однако, по словам директора Института социальных исследований Богуслава Гружевского, такая раздача денег пользы принесет немного. По его словам, гораздо большим эффект был бы, если бы на эти деньги оплачивались услуги пострадавших секторов.

"Например, можно подумать о гостиничном секторе и его использовании для детского туризма, лагерей. Часть денег из этого фонда можно было использовать для таких целей, чтобы их не отдавать впустую на компенсации, а целенаправленно выделить на отдых детей. Можно было бы и активизировать транспорт, оплачивая доставку детей – в столицу, к морю и т.д.

Есть способы использования денег не для активизации помощи, а для активизации бизнес секторов. Я думаю, тут многое зависит от действий правительства, насколько оно будет настроено на активность, побуждение экономической деятельности, а не только на поддержку пассивной утраты помощи", – сказал в передаче Delfi 11 Гружевский.

По его словам, некоторые секторы после смягчения карантина и так восстановятся. Например, строительство и сельское хозяйство. А вот гостиницам и ресторанам будет сложнее, поэтому эти сферы и надо поддержать.

Гружевскис критиковал решение правительства выплатить однократные пособия в размере 200 евро.

"Во-первых, конечно же, я очень негативно оцениваю одноразовые универсальные выплаты. Это наименее ценный и примитивный способ использования средств. Есть возможность использовать средства эффективнее.

Конечно, хорошо получить каждому, но нечестно платить людям, которые и без того могут прекрасно функционировать. Эти однократные выплаты, особенно универсальные, неэффективны и имеют наименьшую ценность", – сказал он.

По словам Гружевского, вопрос и вызывают группы, которым предназначены выплаты.

"Я думаю, должны соблюдать принципиальную схему использования средств в помощь людям. Первая группа, - это те, кто не может удовлетворить свои потребности. Но это не все мы. Например, мы, преподаватели вузов, там работает много людей. Сотни тысяч людей работают и получают доходы. Но у части людей нет никаких доходов. И их положение экстремальное, на них надо ориентироваться, когда говоришь о помощи. Если мы раздадим всем универсальные выплаты, конечно, таким денег останется немного, хотя у них итак ничего нет, нет средств для удовлетворения нужд", – сказал профессор.

Гружевский сказал, что второй приоритет - люди, которые могут начать работать, но их работодателю надо побуждение, чтобы он видел, что работать выгодно.

"Это бизнес, который может начать работу. Это малый бизнес, который может предоставлять услуги. Если мы им поможем или дадим средства защиты или компенсируем какие-то налоги, важно, чтобы люди могли функционировать. Тут нужна минимальная помощь, чтобы они могли начать это делать", – сказал он.

Он заметил, что при распределении помощи, надо ориентироваться на тех жителей, которые не могут выполнять свои обязательства из-за карантина. Он выделил семьи с детьми и многодетные семьи.

"Третий приоритет, если уже есть у нас деньги и мы можем их использовать, то есть люди, чьи доходы из-за пандемии снизились, которые не могут выполнять свои обязательства. Особенно семьи с детьми или те семьи, где ухаживают за пожилыми людьми", – сказал профессор.

И потом уже можно заботиться обо всех остальных, но деньги надо выплачивать с учетом доходов.

"И только на четвертом месте все остальные, которые лишились доходов, но и тут выплаты должны быть с учетом доходов. Если кому-то стали платить на 15% евро и ему дать 200 евро, а другому на 80% - он тоже получит всего 200 евро, по нынешним правилам", – критиковал выбранную стратегию Гружевский.

Напомним, что в плане правительства Литвы – выплаты безработным, субсидии бизнесу и подарок в размере 200 евро для пенсионеров.

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