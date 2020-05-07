Полиция нашла водителя, который преследовал и обстрелял другой автомобиль

В 6-м комиссариате Вильнюса проводится расследование в связи с нарушением общественного порядка. Преступление было совершено после конфликта между двумя водителями.

5 мая, в 22.50 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Озо и Гялвону, автомобиль Subaru Legacy, принадлежащий мужчине (1992 г.р.), мигая дальним светом, преследовал автомобиль Chrysler, которым управлял мужчина 1976 г.р.

Предполагают, что преследователь воспользовался огнестрельным оружием или чем-то еще, выбил стекло в Chrysler, повредил заднее крыло и багажник. Начато расследование. Пока полиция общалась только с пострадавшим, преследователя ищут.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что Chrysler, возможно, слишком медленно ехал по второй полосе, это разозлило водителя Subaru Legacy. По словам полицейских, история больше прояснится, когда найдут второго участника конфликта.

Конфликт начался около ТЦ Ozas. Во время преследования Subaru Legacy водитель сигналил и включал дальний свет, а около поворота к ТЦ Akropolis стал стрелять. Тут автомобили разъехались в разном направлении.

6 мая полиция задержала и допросила 27-летнего жителя Вильнюса. У него нашли и изъяли улики (пневматический пистолет, стреляющий дробью и др.).

Мужчина не был судим, но неоднократно был наказан за нарушение ПДД.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!