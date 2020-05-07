Министр финансов: экономика Литвы после кризиса восстановится быстрее, чем в других странах ЕС

Экономика Литвы после коронавирусного кризиса восстановится быстрее экономик других стран Евросоюза (ЕС), говорит министр финансов Вилюс Шапока.

По его словам, это обусловит гибкость бизнеса, низкий уровень задолженности страны и проводившаяся до кризиса ответственная фискальная политика.

"Если иметь в виду, что наш бизнес более предприимчив, чем в старых странах-членах ЕС, то несмотря на то, что спад будет примерно схожим во всех странах ЕС, восстановление Литвы будет и быстрее, и масштабнее", - сказал министр радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, сейчас ситуация очень неопределенная, однако имеет место положительное влияние того, что до кризиса экономическая ситуация страны была стабильной.

"У нас был самый высокий кредитный рейтинг за всю нашу историю, задолженности и населения, и страны, и бизнеса по сравнению с другими странами, были невелики, а управление финансами осуществлялось ответственно", - сказал Шапока.

По его словам, предыдущие кризисы показали, что бизнес страны "быстро приспосабливается к ситуации".

"Большинство видов бизнеса выйдет из этого кризиса окрепшим, потому что найдет новые рынки и создаст новые продукты", - сказал он.

Еврокомиссия прогнозирует, что удар пандемии по литовской экономике в этом году будет самым сильным по сравнению с другими странами Балтии - предполагается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году может сократиться на 7,9%, Латвии - на 7,0%, Эстонии - на 6,9%.

Однако, согласно нынешним прогнозам, в следующем году восстановление экономики Литвы будет самым заметным в странах Балтии. Рост ВВП Литвы может составить 7,4%, Латвии - 6,4%, Эстонии - 5,9%.

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