По его словам, это обусловит гибкость бизнеса, низкий уровень задолженности страны и проводившаяся до кризиса ответственная фискальная политика.

"Если иметь в виду, что наш бизнес более предприимчив, чем в старых странах-членах ЕС, то несмотря на то, что спад будет примерно схожим во всех странах ЕС, восстановление Литвы будет и быстрее, и масштабнее", - сказал министр радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, сейчас ситуация очень неопределенная, однако имеет место положительное влияние того, что до кризиса экономическая ситуация страны была стабильной.

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"У нас был самый высокий кредитный рейтинг за всю нашу историю, задолженности и населения, и страны, и бизнеса по сравнению с другими странами, были невелики, а управление финансами осуществлялось ответственно", - сказал Шапока.

По его словам, предыдущие кризисы показали, что бизнес страны "быстро приспосабливается к ситуации".

"Большинство видов бизнеса выйдет из этого кризиса окрепшим, потому что найдет новые рынки и создаст новые продукты", - сказал он.

Еврокомиссия прогнозирует, что удар пандемии по литовской экономике в этом году будет самым сильным по сравнению с другими странами Балтии - предполагается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году может сократиться на 7,9%, Латвии - на 7,0%, Эстонии - на 6,9%.

Однако, согласно нынешним прогнозам, в следующем году восстановление экономики Литвы будет самым заметным в странах Балтии. Рост ВВП Литвы может составить 7,4%, Латвии - 6,4%, Эстонии - 5,9%.

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