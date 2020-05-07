Украинка в Литве занялась новой деятельностью и за два года выучила язык: хочешь выжить, научишься всему

Валерия Чемерис в Киеве получила специальность в сфере гражданской и промышленной инженерии, а затем трудоустроилась в литовской компании. Когда ее мать, доктора наук, пригласили по работе приехать в Вильнюс, Валерия поехала с ней.

Во время поездки ее заинтересовала учеба в докторантуре. Сегодня она ждет возможности защитить докторскую диссертацию, пока этому мешает карантин. Однако она знает, что, по крайней мере сейчас, инженером не станет.

Она успешно работает в сфере цифрового маркетинга и электронной коммерции и участвует в создании стартапа ИТ. В начале марта она рассказала свою историю ученикам Вильнюсского лицея, а потом провела вебинар для учеников гимназии Габиёс. Уроки работающих в сфере ИТ женщин для школьников - это инициатива организации Lietuvos Junior Achievement.

Карьера директора цифрового маркетинга и электронной коммерции Валерии в Литве развивалась буквально молниеносно, однако в Вильнюс Валерия приехала не работать.

"Мою маму по работе пригласили в Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса. Я поехала с ней. Представители вуза предложили мне поступить в докторантуру на инженерию, я поступила. В этом году у меня защита докторской – но на этом с инженерией в моей жизни будет покончено", – улыбается Валерия.

Правда, она признала, что знания в сфере инженерии помогают ей лучше понимать связи и процессы в сфере ИТ. Валерия, чтобы пополнить знания, посещала разные онлайн-курсы – Facebook, Google, Linkedin и др. Всему остальному она училась на практике и на семинарах Литовской ассоциации маркетинга. Когда училась, она работала по вечерам.

Позже стала учиться программированию, но эта сфера как работа на весь день ей не показалась привлекательной. Зато она открыла для себя цифровой маркетинг.

По словам Чемерис, эта сфера была идеальным сочетанием творчества и подсчета. Первая ее работа на этом поприще была в литовской компании Teamgate – после короткой практики она осталась работать.

"Сейчас параллельно я помогаю развивать технический стартап – я являюсь менеджером по проектам", – рассказала Валерия.

На своей основной работе – в компании, разрабатывающей высококлассные продукты в сфере красоты и гигиены - она является директором цифровой и электронной коммерции.

Во время лекции в Вильнюсском лицее Валерия была удивлена, что часть 16-летних школьников уже знают, где хотели бы учиться.

Цель ее урока в лицее была заинтересовать девушек сферой ИТ.

На вопрос, сомневалась ли она когда-либо в своих возможностях и знаниях, Валерия ответила, что когда приезжаешь в новую страну – надо сконцентрироваться на необходимости закрепиться и выжить, поэтому для страха времени не остается.

"Если я чего-то не знаю, могу найти информацию в интернете, найти людей, которые знают и попросить о помощи. Я являюсь членом Литовской ассоциации маркетинга – она постоянно организует мероприятия о новинках в сфере цифрового, электронного маркетинга. Можно прийти, поговорить с профессионалами, узнать, какие решения они применяют. Кроме того, Vilnius Tech Park организует подобные мероприятия. Видите, я даже литовский выучила, – сказала Валерия. – Ведь когда хочешь выжить, можешь всему научиться".

На изучение литовского у нее ушло около двух лет, но и сейчас она каждую неделю углубляет свои знания.

"Да, обо всех новинках я читаю и смотрю ролики на английском, но с коллективом я должна говорить по-литовски, и мероприятия в Вильнюсе проходят на литовском", – рассказала Валерия.

Она прибавила, что если хочешь достичь конкретной цели – главное, не стоять на месте, не разочаровываться, действовать и тогда всего рано или поздно добьешься.

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