В вильнюсском цыганском таборе сносят последние нелегальные постройки

В Вильнюсском цыганском таборе сносят последние нелегальные постройки. До 1 июня их там не останется.

Жителям табора муниципалитет предоставляет социальное жилье в разных районах города.

Специалист Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Артурас Будрис, который 5 лет осуществлял проект по освобождению территории от нелегальных построек, сказал, что первые попытки были предприняты при мэре Артурасе Зуокасе. Но тогда снос проводился не по закону.

"В одном доме в таборе жили 5-10 человек. А им говорят, вон отсюда, сносим дом. Так нельзя", – сказал Будрис.

В каждом случае надо составить акт о проверке фактических обстоятельств. Составить акт о самовольном строительстве, вручить пользователю, он должен подписать, если пользователь сам не снесет, тогда уже сносить за него через приставов. А с пользователя взыскивают стоимость сноса. Многие пользователи просто сжигали постройки или продавали соседям на дрова.

Будрис 5 лет работал в таборе: "А ходить туда неприятно – на земле оборванные провода, повсюду фекалии, мусор, шприцы. Если электричеством не убьет, то в дерьмо наступишь".

Инспекторам помогала полиция. Некоторых пользователей построек нашли в тюрьме.

Некоторые уехали на Запад, бросив эти хибары. Но в таком случае эти постройки тоже надо разбирать и увозить мусор.

Больше всего домов было в Верхнем таборе. Сейчас из 61 осталось 5. В Нижнем из 15 – 1-2. В Нижнем таборе есть и каменное здание - построенная в советское время почта.

По словам Будриса, эта постройка тоже нелегальная, но в советское время она как-то получила адрес ул. СДаряус ир С.Гирено, 185. Поэтому по этому адресу место жительства декларировали многие жители табора. А насамом деле там живет одна женщина с сыном-инвалидом. Им обещают предоставить социальное жилье, тогда снесут и это здание.

Delfi связался с начальником 2-го комиссариата Эриком Яловиком, который подтвердил, что в Верхнем таборе скоро не останется нелегальных построек.

Оставшиеся 5 домов разбирают сами жители табора. Если они не разберут их до 1 июня, получат штрафы.

По словам Яловика, в Нижнем таборе остались две постройки, а в таборе Родунос – 10 (2 из них легальные).

Яловик сказал, что сейчас наркотиками торгуют не в таборе, а в самом городе, но сейчас преступления быстрее раскрывают.

По предварительным данным, количество расследований в связи с распространением наркотиков осталось прежним. Говорят, что в городе торговля наркотиками не приносит столько прибыли, сколько приносила в таборе, торговцы рискуют быть пойманными.

По словам Будриса, после упразднения табора эту землю, которая сейчас государственная, возможно, передадут бывшим владельцам, родителям и дедам которых она принадлежала до советской оккупации.

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