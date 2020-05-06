Премьер Литвы: для свободы передвижения необходимо создать единое мобильное приложение

На фоне падения волны коронавируса, для свободного передвижения между государствами Евросоюзу требуется создать единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, заявил премьер Саулюс Сквернялис.

"Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольной основе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

"Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (...) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий", – сказал он.

В среду правительство Литвы продлило карантин до конца мая, однако упростило условия передвижения между государствами: с 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только с целями работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не потребуется соблюдение самоизоляции.

Приложения для отслеживания коронавируса используют Соединенное Королевство и Италия.

В Литве действует приложение "Карантин" (лит. Karantinas), предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции и помощи населению в отслеживании состояния своего здоровья и получения новейшей информации.

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