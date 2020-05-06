Жителям Литвы придется смириться и научиться жить с коронавирусом

Правительство Литвы на заседании 6 мая одобрило стратегию управления COVID-19 на ближайшие два года. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал журналистам, что пока нет лекарства от коронавируса, придется научиться жить "рядом с болезнью". А профессор медицины Витаутас Касюлявичюс сказал, что этой весной коронавирус не закончится.

"Хочется порадоваться и поблагодарить всех людей, которые непосредственно способствовали тому, что ситуация у нас в стране достаточно неплохая. (…) Быть может, все мы хотим знать конкретную дату, когда все закончится, но пока у нас нет данных, которые подтвердили бы это научно, лекарства нет. Риск для людей из группы риска остается большим.

Мы должны смириться с тем, что надо жить рядом с вирусом, но вести нормальную, обычную жизнь, руководствуясь определенными принципами, которые не представят угрозы ни для нас самих, ни для окружающих", – сказал премьер.

Delfi уже писал об этой стратегии и отмечал, что ее могут пересмотреть, если появится вакцина, лекарство или доказательство формирования иммунитета после выздоровления.

Сквернялис сказал, что мы должны беречь родителей, дедушек и бабушек, больных родственников, поскольку вирус для них представляет особую опасность. Но это не значит, что люди будут ограничены в общении.

Очаги болезни, по его словам, по-прежнему будут локализованы.

"Вероятно, избежать появления очагов не удастся, но локальные очаги удалось нейтрализовать, этим принципом и будем руководствоваться. Неважно, что это будет – город, дом, населенный пункт, район, семья. Будут применяться соответствующие меры", – сказал премьер.

По его словам, будет продолжено тестирование жителей: как выборочное, так и в очагах.

Сквернялис сказал, что для поездок в пределах ЕС может быть создано специальное приложение, которым должны пользоваться путешественники.

"Мне хотелось бы, чтобы таких приложений не было, чтобы было одно для всего ЕС. Конечно, это работало бы на добровольной основе, позволило бы легче переезжать с места на место. Кто не захочет пользоваться таким приложением – сталкивался бы с определенными ограничениями. А кто пользовался бы – мог бы пользоваться смягчением правил. И это помогло бы в эпидемиологическом исследовании заболевших, если говорить об отдельных территориях", – сказал премьер.

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