Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце, сообщило в среду министерство иностранных дел Литвы.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран. Соответственно конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под надзором экспертов ЕС и незамедлительное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга", – говорится в сообщении министерства.

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