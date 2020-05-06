Во вторник вечером между вильнюсскими водителями разгорелся конфликт, не обошлось без стрельбы

5 мая, в 22.50 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Озо и Гялвону, автомобиль Subaru Legacy, принадлежащий мужчине (1992 г.р.), мигая дальним светом, преследовал автомобиль Chrysler, которым управлял мужчина 1976 г.р.

Предполагают, что преследователь воспользовался огнестрельным оружием или чем-то еще, выбил стекло в Chrysler, повредил заднее крыло и багажник. Начато расследование. Пока полиция общалась только с пострадавшим, преследователя ищут.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что Chrysler, возможно, слишком медленно ехал по второй полосе, это разозлило водителя Subaru Legacy. По словам полицейских, история больше прояснится, когда найдут второго участника конфликта.

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