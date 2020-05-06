Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1428 человек
Количество больных: 659
Количество новых случаев за последние сутки: 5
Количество смертей: 48
Выздоровели: 718 человек
В изоляции находятся: 374
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 6 мая:
Вчера в Литве проверили: 7387 образцов
Всего за это время было проверено: 156 493 образца
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