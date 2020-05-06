Прогноз: спад экономики Литвы в этом году составит 8,7%

В соответствии с основным сценарием, из-за коронавирусного кризиса экономика Литвы в этом году сократиться на 8,7%, однако в следующем году ее рост должен превысить 6%.

В обнародованном банком SEB в среду издании Nordic Outlook содержатся прогнозы, согласно которым спад экономики Литвы в этом году будет меньше, чем в Латвии (9%) и Эстонии (9,8%), а также меньше, чем во всей еврозоне (9,6%).

По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, хочется верить, что "дно" экономического спада было достигнуто в апреле, когда из-за жестких ограничений не мог в полной мере действовать торговый сектор, но теперь его деятельность понемногу восстанавливается.

"Однако похоже, что после возобновления деятельности торговцы сталкиваются с суровой реальностью - жители не спешат тратить деньги, пока не вполне ясна ситуация и с их трудовыми доходами, и с будущим всей экономики", - сказал Т. Повилаускас для пресс-релиза.

Он говорит, что нужно проявлять осторожность и в плане роста экономики во втором квартале, так как велика вероятность второй волны коронавируса в Литве.

Средний уровень безработицы, по прогнозам экономистов SEB, в Литве в этом году должен составить 9,9%, в следующем – 8,8%, а благодаря удешевлению энергоресурсов в этом году инфляция должна снизиться до 0,8%. В следующем году из-за подорожания сырья и ускорения темпов роста заработной платы инфляция должна повыситься как минимум до 2,2%.

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