Второй волны коронавируса в Литве может и не быть: вирусолог назвала условия

Когда в Литве может наблюдаться вторая волна коронавируса, и как к этому подготовиться? Об этом в передаче "Утро на Delfi" рассказала докторант Кембриджского университета, вирусолог Ингрида Олендрайте.

Имеющиеся данные о случаях заражения коронавирусом в Литве настраивают на оптимистический лад, в Италии вирус также сдает позиции. На вопрос, можно ли утверждать, что первая волна вируса идет на спад, Олендрайте ответила: "Все зависит от того, о какой стране идет речь, нов Литве эта волна, вероятно, идет на спад".

"Когда придет вторая волна, и насколько сильной она будет, будет зависеть от поведения людей и от того, сколько вируса осталось среди нас. Наверное, надо готовится к осени, а может, этой волны не будет вообще, поскольку мы научились с этим ладить и принимать, мы знаем, что это за вирус и как с ним быть", – сказала вирусолог.

По ее словам, как открытие парикмахерских и кафе подействует на статистику и на сколько вырастет количество новых случаев, увидим примерно через неделю, поскольку после заражения симптомы появляются примерно через 7 дней.

Как сказала Олендрайте, хотя и хочется как можно скорее ослабить карантин, все же между разными этапами нужно сохранять промежутки.

"Если бы между разными мерами послабления были большие промежутки, мы бы могли понять причину увеличения количества случаев. Может быть, причина в том, что люди устали, и не соблюдают карантин, а может из-за открытия кафе и ресторанов. Я считаю, что с кафе и парикмахерскими все в порядке, люди соблюдают требования безопасности", – сказала собеседница.

Вирусолог заверила – на улицу можно выходит, важно соблюдать дистанцию и надевать маску.

Сначала говорили, что основной симптом коронавируса - это температура и сухой кашель. Потом говорили об утрате обоняния и вкуса, сейчас говорят о сыпи. Собеседница сказала, что у некоторых больных фиксируют и понос (в 5% случаев).

"Около 40% вообще не чувствуют никаких симптомов", – сказала вирусолог.

Она рассказала, что в их лабораторию впускают только тех, кто работает с коронавирусом.

"Я сама работаю с вирусами в Великобритании, нас сейчас в лабораторию не пускают, поскольку я с коронавирусом не работаю. Посещение университета стараются свести до минимума, поэтому мы попросили студентов разъехаться по домам, – сказала Олендрайте. – Мы рано начали работать из дома, у всех забрали входные карты, чтобы никто не мог прийти, поскольку ученые - это такие люди, которые обязательно залезут в лабораторию, если смогут".



"В Кембридже люди на улице есть, маски люди не носят, но все соблюдают дистанцию, ходят по 1-2. В магазинах между полками можно ходить только в одном направлении", – рассказала Олендрайте о ситуации в Кембридже.

По ее словам, даже простая маска из ткани представляет собой барьер и впитывает влагу из воздуха. Но не все качества маски хорошие.

"Маска помогает, но это не панацея для решения проблемы. Кроме того, люди все равно ковыряются в носу, трогают лицо, поэтому маска не защищает на 100%. Поэтому сначала и ВОЗ их не рекомендовала, – заметила вирусолог. – Если мы ходим в маске весь день, она накапливает много вирусов, потом до нее дотрагиваются, возможно даже не стирают, поэтому к этому надо относиться осторожно. Но плюс в том, что это помогает в тех случаях, если человек не привык кашлять и чихать в локоть".

Олендрайте сказала, что надеется, что и после пандемии люди будут часто мыть руки.

"Во время пандемии гриппа наблюдали за тем, чтобы люди хотя бы два раза в день мыли руки мылом. В числе таких людей заболеваний было на 47% меньше, чем в группе, где не следили за мытьем рук", – сказала вирусолог.

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