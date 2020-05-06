И такое бывает: на День матери цветы доставили на катафалке

В редакцию портала обратилась женщина, которая рассказала, что заказанные на День матери цветы ее маме доставили на катафалке.

"Поскольку мы живем в Вильнюсе, мы хотели заказать цветы для мам, живущих в другом городе. В фейсбуке я нашла компанию, которая торгует цветами, выбрала букет.

Я заказала два букета: маме и свекрови. Женщина, с которой я переписывалась, была приятной, поэтому я с нетерпением ждала доставки цветов.

К сожалению, утром я получила сообщение от свекрови. Она спросила, мы ли заказывали цветы в похоронной компании? Мы с мужем – в шоке, говорим, пришли фото букета. На фото цветы, которые я заказала.

Оказалось дело было так. Цветы привез мужчина в черном, на черном микроавтобусе с логотипами похоронного бюро. Мама, увидев автобус, испугалась.

А тут еще звонит телефон и ей говорят: "Добрый день, это из похоронного бюро, у нас для вас букет".

Мама вышла, говорит: "Может, вы что-то перепутали?"

Ей отвечают: "Ну, нет, адрес тот же".

Через пару минут стали звонить соседи, выяснять, что случилось, почему катафалк стоит во дворе. Узнав об этом, я позвонила в компанию, они принесли извинения, сказали, что этого не должно быть, обещали все выяснить.

Поскольку второй букет еще не доставили, я сказала, чтобы они не смели его везти. Лучше пусть мама останется без цветов, но таких сюрпризов не надо. Они все равно пытались доставить второй букет, сказали, что повезли на другом автомобиле. Так ли – не знаю, но я позвонила маме и велела уезжать из дома.

Наконец, мне предложили вернуть деньги за второй букет. Конечно, они извинились, но нормально ли на День матери возить цветы на катафалке? Если иначе не могут, пусть вообще не возят", - писала женщина.

По словам представителя компании, перед клиенткой извинились, деньги ей вернули, а в будущем доставку организуют иначе.

"В День матери к нам поступили заказы не только на доставку цветов на дом, но и на кладбища. Мы доставляем цветы на черном автомобиле, в котором стоит охлаждающее оборудование, оно необходимо для транспортировки живых цветов.

Цветы доставляет не наш транспорт, а люди. В данном случае использовался микроавтобус для перевозки цветов. С женщиной мы связались, объяснили, что нет ничего страшного в том, что на одной и той же машине возят цветы мамам, которые с нами, и мамам, которые уже ушли в мир иной – они все равно дороги своим детям.

Поскольку у этой женщины уже сложилось неприятное впечатление, мы вернули деньги. А чтобы настроение не было мрачным – предлагали разные варианты компенсаций. Сожалеем, что доставка цветов на черном автомобиле вызвала негативные эмоции. В будущем учтем это. Благодарим, что жители замечают это, а в будущем подумаем о других вариантах доставки", – сказал представитель компании.

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