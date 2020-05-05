"Независимость судов – необходимое условие для осуществления правосудия. Одновременно это существенная гарантия обеспечения прав и свобод человека, а также предпосылка для доверия судам. Независимость неотделима от ответственности", – отмечает президент, в пресс-релизе, распространенном администрацией главы государства.
Во вторник президент обсудил с председателем Судейского совета Альгимантасом Валантинасом работу судов в период карантина, а также проблемы, встающие перед судами.
"Глава государства обратил внимание председателя Судейского совета А. Валантинаса на длительные сроки рассмотрения дел в судах, большую трудовую нагрузку на судей и проблемы с соблюдением правил судебной этики, с которыми сталкиваются суды", – говорится в сообщении.
Президент утверждает, что руководители судов обязаны брать на себя ответственность за то, что происходит в подчиненных им судах, формировать культуру моральной ответственности и обеспечивать надлежащий психологический микроклимат.
"Он также призвал всю судейскую общественность не относиться терпимо к ненадлежащему соблюдению этических стандартов и прилагать все усилия для повышения доверия общества к судам", – отмечает администрация президента.
Г. Науседа утверждает, что для сокращения нагрузки, приходящейся на часть судов, необходимо поощрять судебную медиацию.
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