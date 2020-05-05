Новый прогноз ученых: в конце мая количество случаев заболевания значительно снизится

После смягчения условий карантина в середине мая в Литве будут фиксировать только отдельные случаи заболевания коронавирусом (1-2 в день), в общей сложности новых случаев будет не больше 100. Такой прогноз представили ученые университета им. Витаутаса Великого.

Подготовленная ими интерактивная модель до сих пор точнее других отражает ситуацию в Литве.

По словам главы рабочей группы профессора Кафедры математики и статистики Юозаса Аугутиса, для создания точной модели нужно большое количество достоверной информации, а именно таких данных в начале апреля не хватало. Однако созданная учеными модель позволила эффективно использовать информацию о начале пандемии и ходе карантина в Литве.

Время было разбито на отдельные этапы и это позволило хорошо отразить стратегию тестирования, которая действует в Литве по симптомам вируса и эпидемиологическим исследованиям при постоянном росте числа тестов. Это и обусловило близкие реальности результаты моделирования.

Согласно этой модели, даже если ввести смягчение карантина, то количество новых случаев заболевания будет сокращаться, но по несколько случаев в день сохранятся до конца мая. Также возможны локальные очаги в той или иной общине.

VDU Mokslininkų koronaviruso prognozės Lietuvai. Foto: VDU

"Из-за снижения числа новых случаев мы можем потерять бдительность и перестать соблюдать правила карантина и физическую дистанцию. Некоторое количество заболевающих коронавирусом будет сохраняться достаточно долго. Поэтому если перестать соблюдать требования, количество случаев заболевания будет расти", – предупредил профессор.

"В ближайшее время появятся результаты тестирования случайных жителей (около 7500 человек). Они покажут, сколько есть бессимптомных незафиксированных случаев в обществе, какой процент уже переболел COVID–19, у скольких, быть может, есть иммунитет. Эти данные важны для стратегии отзыва карантина, прогнозирования последующих волн пандемии и управления ими", – сказал Аугутис.

VDU Mokslininkų koronaviruso prognozės Lietuvai. Foto: VDU

Первую модель прогнозирования ученые предложили 3 апреля, математики указали, что в рамках реалистического сценария в стране будет 4500 заболевших, а пессимистического – почти 6000.

Прогнозировали количество смертей в пределах 200–250, а пик пандемии - в середине мая. Эти прогнозы не подтвердились, их изменили 14 апреля. Указали, что количество заболевших составит 2344, пик придется на начало мая, а количество больных за 6 неделю (13–19 апреля) достигнет почти 500.

Реальность показала, что и этот прогноз далек от ситуации, его опять надо уточнять. Еще одна модель появилась 8 апреля.

По ее данным, в ходе пессимистического сценария будет 2200-2700 заболевших, а если условия карантина не смягчать – 1100–1500.

По данным авторов модели, из-за смягчения карантина в апреле количество заболевших могло достигнуть 20 000.

23 апреля прогноз был обновлен, сообщалось, что в начале мая будет 40–50 случаев заболевания в день. 25–29 апреля прогнозировалась вторая волна.

Но ни пасхальные выходные, ни первый этап смягчения карантина эти прогнозы не подтвердил.

Гораздо ближе к реальности были имитационные прогнозы. Прогноз, появившийся 9 апреля довольно точно показывает количество случаев заболевания.

По данным модели на 3 мая, должно быть 1462 случая болезни и по 5 новых случаев в день. Эти данные были очень близки к реальным.

2 мая в Литве установили 7 новых случаев, а 3 мая - 4. По данным на 3 мая общее количество больных составляло 1410.

Созданную учеными модель можно найти на сайте: https://covid19.vdu.lt/

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