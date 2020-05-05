Президент: Литва и в дальнейшем будет выделять на оборону 2% ВВП

Литва и в дальнейшем будет выделять на оборону 2% валового внутреннего продукта (ВВП) и выполнять свои обещания перед Организацией Североатлантического договора, подчеркнул литовский президент Гитанас Науседа во время беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Последствия пандемии будут ощущаться и в социальной, и в экономической жизни страны, однако это не изменит принципиальной установки Литвы в отношении международных обязательств - Литва будет выделять на оборону 2% ВВП (...) Литва будет и впредь выполнять другие обязательства, участвуя в операциях в Ираке и Афганистане", - говорится в сообщении президентского ведомства.

Президент также поблагодарил разместивших в Литве своих военных и осуществляющих миссию воздушной полиции союзников по НАТО, а также отметил укрепление сотрудничества с Евросоюзом (ЕС) при координировании ответа на коронавирусную пандемию.

"Нам следует сохранить передовой опыт и продолжать совместную работу организаций в областях устойчивости общества, военной мобильности, стратегической коммуникации", - сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

Глава государства также подчеркнул, что Литва наблюдает активизацию усилий России воспользоваться пандемией для дестабилизации положения и распространения дезинформации.

"Вызывает обеспокоенность военная активность России как по соседству с восточной стороны, так и в других регионах, таких, как Сирия, Ливия", - отмечает офис президента.

Как сообщается в пресс-релизе, Г. Науседа подчеркнул, что лучшим ответом на агрессивные и дестабилизирующие действия России является последовательное и быстрое выполнение согласованных решений и мер по укреплению обороны. В качестве наиболее значимых из них президент отметил усиление противовоздушной обороны в Балтийском регионе, возможность ускоренного принятия военного подкрепления НАТО в случае кризиса и необходимые для этого соответствующие оборонные планы.

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