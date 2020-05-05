Министры обсуждают послабления: поездки по Балтийским странам, работа кафе и детских садов

На столе у членов правительства лежит ряд предложений относительно возможности смягчения условий карантина. Они касаются возможности ездить по странам Балтии индивидуальных тренировок, возможности для кафе работать не только на улице при соблюдении конкретных условий, работы детских садов.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в парламенте сказал, что все это министры неформально обсудят во вторник, после этого будут решать, попадут ли они на повестку дня правительства в среду.

Верига информировал, что основные дискуссии касаются поездок по странам Балтии.

"Завтра с министрами здравоохранения стран Балтии мы проведен заседание-конференцию. Речь будет идти о том, можем ли мы договориться об общих принципах контроля – считать страны Балтии единым пространством, чтобы можно было беспрепятственно ездить по нему, без дополнительного контроля", - сказал Верига.

По словам Вериги, странам важно договориться об общих внешних границах, принципе карантина приезжих. Он заметилu, что другие изменения скорее символические, и коснутся небольшой группы людей.

"Пока ничего конкретно сказать не могу, не знаю, чем это все обернется, поскольку предложения министерств очень разные", - сказал Верига.

По его словам, есть предложение разрешить проведение индивидуальных тренировок. Обсуждают работу кафе в помещениях при соблюдении специальных требований.

"Договоримся ли, посмотрим, пока ситуация позволяет это обсуждать", - сказал Верига.

По его словам, будут поднимать и вопрос работы детских садов.

"Люди возвращаются на работу, поэтому эта тем снова всплывает", - сказал Верига.

В Литве карантин действует с 15 марта по 11 мая.

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