Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1423, Латвия – 896, Эстония – 1711

BNS ru.DELFI.lt

В странах Балтии к полудню вторника всего было подтверждено 4030 случаев нового коронавируса, 47 смертей было зафиксировано в Литве, 55 – в Эстонии, 17 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.

Литва: подтверждено 1423 случаев, проведено 144 тыс. 106 тестов, 47 человек скончались. Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 66 тыс. 150 анализов на коронавирус, 17 человек скончались. Эстония: подтверждено 1711 случаев, проведено 57 тыс. 423 теста, скончались 55 человек. В Латвии впервые с начала марта за минувшие сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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