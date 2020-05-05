Правительство Литвы планирует принять двухлетнюю стратегию контроля над кризисом

В среду правительство Литвы планирует рассмотреть двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я надеюсь, что завтра правительство примет новую стратегию управления коронавирусным кризисом. В ней мы отразим, вероятно, двухлетний период", – сказал глава правительства во вторник журналистам.

По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам.

"Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.

Более детально содержание стратегии он не раскрыл, заявив, что сделает это в среду, если правительство ее одобрит.

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