В парикмахерских все по-новому: 5 евро чаевых парикмахеру в Вильнюсе – мало

Решением правительства Литвы с 27 апреля в стране открылись салоны красоты и парикмахерские. Вернувшиеся на работу мастера признают, что тем, у кого не было сбережений, карантин выдержать было нелегко, но их спасают клиенты – одни предлагали заплатить за услугу вперед, другие оставляют чаевые 1–5 евро. Несмотря на то, что часть парикмахеров сказалa, что цены после карантина не поднимали, не которые признали, что это "пока".

Карантин в Литве действует с 16 марта. С этого дня не могли работать ни парикмахеры, ни мастера маникюра, ни другие специалисты (массажисты, косметологи не могут работать до сих пор). Парикмахерские открылись с 27 апреля. Delfi говорил с парикмахерами о том, как на их жизнь подействовал карантин, как он сказался на ценах.

Парикмахер Вилюс назвал карантин длинным отпуском.

"Не хватало денег, помогали близкие. Клиенты оставляют по 5 евро чаевых, но, я думаю, могли бы дать и больше. Реально, сейчас как второе Рождество – перед Рождеством был бум, сейчас тоже очереди на несколько недель вперед. Действуют требования – маски, перчатки, очки, после каждого клиента моешь руки. Но ведь когда моешь голову, эти перчатки не нужны. Мы и без того все постоянно моем, помещение дезинфицируем, проветриваем", – сказал парикмахер.

Между тем мастер маникюра и педикюра Вайда сказала, что клиентов у нее столько же, сколько было до карантина.

"Записей столько, сколько было раньше, у меня всегда много клиентов, все вернулись, меня это радует. Еще до конца карантина люди записывались вперед. Что касается чаевых, да, оставляют больше, чем раньше, я рада, что клиенты соскучились, ценят, понимают, что я долго не работала. Например, те, кто раньше ничего не оставлял, сейчас оставляют 1 евро, другие оставляют 2, подруга вообще 20 хотела оставить, но я не согласилась, 5 она все равно оставила. Я думаю, что это больше не поддержка, а как в ресторане, понравилась услуга, вот я и оставляю на чай, а не потому что так надо", – сказала Вайда.

Вайда признала, что время карантина для нее было сложным, но пока цены менять она не намерена.

"Особенно тяжело бывает, если нет сбережений. Тяжело и психологически, особенно, когда любишь свою работу. Я первые несколько дней проплакала, что же делать, но потом стала вязать. Трудно было и потому, что надо было платить арендную плату, сначала даже скидку не делали. Многие клиенты писали, просили принять их на дому, но в то время здоровье было важнее, пришлось вежливо отвечать, чтобы пока спокойно посидели дома. Пока я цены не повышала, поскольку понимаю, что часть клиенток не работает, часть работает меньше. Потом буду смотреть, как обстоят дела с ценами на средства безопасности, пока перчатки стоят очень дорого, маски тоже – 50 шт раньше стоили 3,5, а сейчас 25 евро", – заметила она.

Стилист парикмахерской Alchemija Айсте сказала, что возвращается к нормальному ритму жизни, хотя признала, что пока он не слишком нормальный, поскольку на рабочем месте надо следовать требованиям безопасности.

"Заказов больше чем обычно не поступает, поскольку во время карантина я общалась с клиентками, так просто записи сдвинули на 6 недель. Работаем с использованием средств защиты, помещения и поверхности надо дезинфицировать, больше перерывы между клиентами, поэтому темп не такой быстрый. Это неплохо, я думаю – может не будем так спешить, как раньше", – сказала специалист.

"Меня порадовали владельцы помещения, они снизили арендную плату наполовину, а компания, чьи товары мы используем – проводила занятия по интернету. Время было даже приятным. Отдых, семья, полная расслабленность. Цену я не намерена поднимать, но есть понимающие люди, они оставляют немного чаевых, это приятно удивляет. Во время карантина были даже те, кто предлагал перевести деньги за визит вперед", – поделилась впечатлениями Айсте.

Президент Ассоциации парикмахеров и работников салонов Йоланта Мачюлене заметила, что работники этой сферы, как и другие жители, во время карантина столкнулись со сложностями. Несмотря на то, что парикмахеры и мастера маникюра уже могут работать, многие специалисты этой сферы еще не могут работать.

"Большая часть специалистов, косметологов, массажистов, не работает. Мы надеемся, что после 11 мая, когда завершится карантин, сможем продолжить работу. Конечно, им больно видеть, что парикмахеры и мастера маникюра уже работают. Ситуация пока не очень приятная, но мы понимаем, что это проблема всей страны – не только специалистов салона красоты", – сказала Мачюлене.

По ее слова, наплыв клиентов после такого перерыва- естественное явление.

"Сейчас большое внимание надо уделять дезинфекции – надо проветривать помещение после каждого клиента, нельзя, чтобы один шел за другим, нужны антисептики. Все это отнимает время, а решение Минздрава, что на одного клиента должно приходиться 10 м площади, подкорректировало количество работников в больших салонах. Раньше парикмахеры могли работать каждый день, а сейчас каждый второй или по полдня, чтобы все могли хоть сколько-то заработать", – сказала Мачюлене.

Она сказала, что карантин на ценах не сказался – они не выросли, а клиентам предоставили возможность оставить чаевые.

"Я высказала эту мысль, но люди очень по-разному реагируют. Несколько отработанных дней показали, что цены не изменились, но каждый сознательный человек, понимающий положение и желающий проявить солидарность, делает это добровольно, без всяких просьб. Сейчас многие люди работают из дома, другие лишились работы – многим жителям Литвы сейчас нужна помощь. Цены никто не поднимал, мы все понимаем, что это – сложная ситуация. Насколько это возможно, будем соблюдать порядок, не пугаем и ценами, хотим принять всех и работать, насколько нам позволяет здоровье и возможности", – сказала Мачюлене.

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