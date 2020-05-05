В Литве 4 новыx случая заболевания коронавирусом

5 мая Минздрав Литвы сообщил о 4 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1423 человек.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1423 человек

Количество больных: 697

Количество новых случаев за последние сутки: 4

Количество смертей: 46

Выздоровели: 678 человек

В изоляции находятся: 357

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 5 мая:

Вчера в Литве проверили: 5077 образцов

Всего за это время было проверено: 149 106 образцов

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