Предложение Науседы: временное снижение подоходного налога 200 евро предлагает выплатить раньше

Для того чтобы страна восстановилась после вызванного коронавирусом кризиса, президент Литвы Гитанас Науседа предлагает временно снизить подоходный налог, сказал его советник Симонас Крепшта.

По его словам, это средство оживления экономики президент обсуждал с экономистами на прошлой неделе.

"Обсуждалась такая возможность, идея – временное снижение подоходного налога - до конца года и так способствовать охвату всех работающих жителей, увеличить их доходы, побудить спрос, оживить экономику. Эту идею встретили позитивно, ее будут обсуждать с министерствами, правительством, когда появится возможность, если это оправдает себя, мы представим такое предложение в парламент", – сказал Žinių radijаs советник президента.

По его словам, экономисты в этом году прогнозируют падение роста экономики на 8-10%, согласно некоторым прогнозам, в следующем году будет наблюдаться аналогичный рост, поэтому надо "амортизировать падение в этом году". Временное снижение налога, по словам экономиста, увеличит доходы жителей, побудит потребление и смягчит падение экономики.

"Если на фронте здравоохранения мы лидируем со счетом 1:0, то на экономическом проигрываем со счетом 1:0, но у нас есть возможность подтянуться, выровнять и изменить результат, но для этого нужно активно побуждать экономику", – подчеркнул Крепшта.

Он также сказал, что предложенная правительством выплата в размере 200 евро должна быть выделена жителям в кратчайший срок, тогда она принесет желаемый результат.

По словам Крепшты, подобные средства побуждения экономики использовали многие страны.

"Если мы хотим сейчас влить в нашу экономику какие-то средства, то такой вертолет должен быстро прилететь, потом будет поздно и не будет желаемого результата, какой принесло бы сейчас", – сказал советник президента.

Напомним, что правительство предлагает выделить по 200 евро всем, кто до 31 декабря 2019 года получал: пенсию по старости, инвалидности, утрате кормильца, служебную пенсию, компенсацию за работу в сложных условиях, пенсионное пособие, компенсацию и т.д.

Эти деньги в Литве могут получить 910 000 человек.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что после получения всех одобрений, эти деньги люди получат не раньше августа.

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