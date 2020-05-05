Советник президента Литвы о параде в Беларуси: лидеры стран должны сами принимать ответственность

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - недостаточная причина для отмены парада по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, служба президента Литвы считает, что руководители каждой страны сами должны принимать решения и ответственность за борьбу с пандемией.

Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что в данном случае, оценив риск, Литва может решать, открывать границы с соседними странами или нет.

"Каждое государство, его руководители, лучше знают ситуацию и видят данные. Они должны принимать решения и ответственность за решения в борьбе с вирусом. Что в данном случае может сделать Литва – она решает как открыть границы и с какими странами. В данном случае мы можем наблюдать, как развивается ситуация с вирусом в разных странах и принимать решения об открытии границы, исходя из того, какие риски есть в той или иной стране", – сказал Žinių radijas 5 мая Крепшта.

Напомним, что Россия отложила проведение военного парада по случаю 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!