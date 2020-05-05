В среду после заседания правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис подчеркнул, что выехать из Литвы будет легко, а вернуться - непросто.
"Выехать из Литвы можно безо всяких ограничений. А въехать – тут срабатывает весь особый режим, который применялся до сих пор", – сказал он, напомнив о 14-дневной самоизоляции.
Премьер-министр надеется, что жители не будут пользоваться этой возможностью в туристических целях.
"Я не думаю, что сейчас разумное решение - туризм в другой стране, надо интересоваться, куда едете. Надо знать, куда вы едете и сможете ли вернуться", – обратил он внимание.
Выехать из Литвы можно через следующие КПП:
на границе с Латвия: Бутинге–Руцава, Салочай–Гренцтале, Смелине–Медуми;
на границе с Беларусью: Медининкай–Каменный Лог, Шальчининкай–Бенякони, Райгардас–Привалка;
на границе с Польшей: Лаздияй–Арадники, Калвария–Будзиско;
на границе с Россией: Кибартай–Чернышевское, Панямуне–Советск.
Вернуться в Литву можно через следующие КПП:
на границе с Латвия: Салочай–Гренцтале;
на границе с Польшей: Калвария–Будзиско.
Покинуть Литву можно на паромах:
Клайпеда – Киль;
Клайпеда – Карлсхамн;
Клайпеда – Треллеборг.
Вернуться в Литву можно на пароме:
Киль – Клайпеда.
Служба охраны госграницы обращает внимание на то, что Польша и Россия иностранцев сейчас не впускают, а уехавшие в Латвию и Беларусь смогут вернуться только через два КПП: Салочай–Гренцтале и Калвария–Будзиско.
Правда, если получить разрешение главы СОГГ или уполномоченного им лица, то можно вернуться и через другие КПП, но это скорее исключение, чем правило - каждый случай рассматривается индивидуально.
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