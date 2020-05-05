Новейший прогноз синоптиков: май в Литве будет необычным

В апреле уже показали себя первые по-летнему теплые дни, однако апрель в это году был на 0,2°C прохладнее обычного. В этом году повторяется сценарий прошлого года – начинается засуха. С третьей декады марта фиксируется нехватка осадков, в апреле осадков выпало в 4 раза меньше нормы.

Метеорологи начало какого-то времени года оценивают по среднесуточной температуре. Для весны важны три периода.

Обычно в середине апреля (с 12 числа) среднесуточная температура постоянно бывает выше 5°C, начинается вегетация. В этом году это произошло с 6 апреля.

В конце апреля (28 числа) среднесуточная температура превышает 10°C, начинается активная вегетация. Пока в этом году это время не наступило.

Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура бывает выше 15°C, обычно это бывает с 3 июня.

Согласно прогнозам, во второй половине мая в Литве будет на 1°C теплее обычного.

Если брать весь месяц целиком, то средняя температура будет на 0,5°C выше обычной (12,4°C).

По нынешним прогнозам, осадков во второй части месяца будет на 15% меньше, чем обычно, а за весь месяц - на 10% меньше нормы.

Май будет теплее и суше, чем обычно.

С 1961 г. до наших дней самый теплый май был в 2018 (среднемесячная температура 16,4°C), 1993 и 2013 (15,4°C), а самый холодный в 1980 (7,9°C), 1965 (8,6°C) и 1962 и 1974 (9,6°C).

Самая низкая среднесуточная температура была зафиксирована в Варене 5 мая 1965 года -6,8°C, самая высокая 28 мая 1892 г. +34,0°C.

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