Длинные выходные в Паланге: откуда там появилось много людей

В длинные выходные движение в Паланге не было ограничено, полиция на въезде в город не дежурила, однако требования карантина по-прежнему действовали. Три выходных дня и хорошая погода привлекли некоторых жителей на курорт. Несмотря на то, что на курорте во время карантина предоставлять услуги проживания запрещено, местные жители заметили наплыв отдыхающих.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус ранее сообщал, что в Паланге услуги проживания можно предоставлять с 11 мая, однако портал Delfi писал, что в длинные выходные люди не хотели сидеть дома и заполонили город.

Председатель палангской общины Santarvė сказала, что люди соскучились по взморью, поэтому приезжих было немало.

"Мы заметили, что в длинные выходные людей стало больше, хотя какого-то большого их скопления не было. Конечно, местные тоже вышли, чтобы насладиться хорошей погодой, но они знают более уединенные места и стараются отправляться туда.

А приезжие, конечно, хотят пройтись по улице Й.Басанавичюса, к пирсу. Но радостно было видеть, что на людях были средства защиты, – люди были в масках, некоторые и в перчатках. Наверное, это больше всего радует, люди относятся к ситуации неравнодушно", – сказала собеседница, заметив, что арендодатели точно не нарушали закон.

"Мы не заметили, чтобы во дворах принимающих постояльцев появились транспортные средства", - заметила женщина.

Директор Палангского центра туризма Раса Кмитене сказала, что приехало немало людей.

"это было видно визуально – как по фотографиям в фейсбуке, так по фотографиям в СМИ, но у нас нет методики подсчета приезжих. Уже перед длинными выходными нам звонили люди, спрашивали, когда разрешат принимать постояльцев. Когда мы узнали, что это будет с 11 мая, нас стали спрашивать координаты гостиниц, которые откроются первыми", - сказала Кмитене.

По ее словам, звонят не только литовцы, но и иностранцы.

По ее словам, ближайшим летом в Литву приедет больше отдыхающих из соседних стран, жители которых могут приехать на машине.

"Поток увеличился, но надо заметить, что у многих в Паланге есть второе жилье. Одни приезжают в свои квартиры, другие навещают родственников и друзей. Приезжие пользуются услугами местных учреждений. Радует, что местные предприниматели стараются выполнять требования карантина", – сказала Кмитене.

Представитель ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что в Паланге за нарушение правил карантина был наказан лишь 1 человек.

"Большинство людей в общественных местах были в масках, но дистанцию соблюдали не все – людей было много, особенно в парках, на пляже, было много велосипедистов", – рассказала она.

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