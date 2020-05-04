В Кедайняй горел пешеходный мост, подозревают поджог

Один из символов литовского Кедайняй – пешеходный мост "Радуги" – серьезно пострадал в результате пожара. Подозревают намеренный поджог. Несущие конструкции моста горели в субботу рано утром, пожар нанес серьезный ущерб. Версию преднамеренного поджога подтвердил и следователь. Мост был подожжен накануне дня матери, а в этот день множество людей пользуется мостим, чтобы попасть на кладбище, пишет портал rinkosaikste.lt. Возникает вопрос – кому на руку такие действия?

Директор администрации мэрии Арунас Кацявичюс сказал, что версию случайного возгорания отклоняет сырая погода.

"От сигареты возгорания не могло быть. Сгорели несущие конструкции. Сейчас мост закрыт, пользоваться им опасно. Мы призываем жителей ходить по другой дороге", – сказал Кацявичюс.

Следователь из Пренай подтвердил версию поджога - даже видны места, на которые лили горючую жидкость. Мало того, выяснилось, что пожарные тушили мост дважды. После первого раза снова сообщили, что мост горит.

"Без вмешательства со стороны человека мост не мог загореться. Его подожгли в 3.30 ч. Видны следы горючей жидкости. Следователь подтвердил поджог. Пожарные приезжали дважды", – информировал мэр района Валентинас Тамулис.

Сейчас специалисты оценивают ущерб. Уже сейчас ясно, что он будет немалым.

Совсем недавно в Кедайняй были проблемы с питьевой водой - в ней обнаружили большое количество ртути. Сейчас - подожжен мост.

"Складывается впечатление, что кому-то нужно, чтобы о Кедайняй говорили в отрицательном контексте. Кому-то хочется, чтобы люди были недовольны. Есть всякие мысли. Сначала ртуть, сейчас мост. Да, раньше поднимался вопрос ремонта моста. Сейчас его придется восстанавливать в спешном порядке. Будем делать все, чтобы его восстановить как можно скорее, поскольку он нужен людям", – обещал Тамулис.

K. Kasparavičės nuotr.

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