Туроператоры Литвы по-разному прогнозируют влияние коронавируса на цены путевок

Крупнейшие туроператоры публикуют различные прогнозы влияния кризиса с коронавирусом на цены туристических путевок. Литовский туроператор Novaturas заверяет, что поездки подорожают по причине дополнительных требований безопасности, между тем, компания Kidy Tour уверена, что цены снизятся по причине снижения цен на горючее и усилий по возвращению спроса в туристическом бизнесе.

"Цены на услуги растут ежегодно, и особенно в данной ситуации, когда есть очень много неизвестности, никто не может прогнозировать дальнейшие тенденции туризма и авиационного сектора", – заявила на интернет-семинаре на прошлой неделе глава Novaturas Аудроне Кейните.

По ее словам, цены на поездки после кризиса могут вырасти по причине подорожания инфраструктуры и услуг авиакомпаний.

"Логично оценивать, что после таких кризисов мы не ожидаем падения цен. Напротив, наиболее вероятно, что инфраструктура и услуги будут адаптированы согласно новым требованиям, что повысит затраты, кроме того, много изменений в авиационном секторе", – комментировала А. Кейните.

"Предложение, вероятно, будет меньше, поэтому мы не ожидаем падения цен (на рейсы – BNS)", – сказала она.

Между тем, Kidy Tour утверждает, что с завершением коронавирусного кризиса осенью поездки подешевеют – это будет вызвано снижением цены на нефть и возвращением прежнего спроса на услуги авиалиний и гостиниц.

"Уже сейчас в мире ощущается кризис, вызванный пандемией коронавируса, который сильно повлиял на покупательную способность и доходы людей, работающих во всех секторах. Из-за этих изменений в туристическом секторе низкие цены будут единственным способом вернуть привычных путешественников и создать спрос на поездки за границу", – говорится в комментарии, присланном BNS Kidy Tour.

Руководитель Kidy Tour Гвидас Аукштоулис утверждает, что "конкуренция между гостиницами за каждого путешественника будет как никогда острой, поэтому можно получить гостиницу более высокой категории по той же цене".

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