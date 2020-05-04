Бирштонас разрешил предоставление услуг проживания

В понедельник муниципалитет Бирштонаса принял решение о возобновлении предоставления услуги проживания в городе с 8 мая.

Согласно опросу предпринимателей, услуги планируют возобновить такие места, как гостиницы, дома отдыха, усадьбы сельского туризма, апартаменты, аренда квартир. Представители этого бизнеса будут предоставлять услуги в соответствии с действующими требованиями: могут принимать ограниченное количество людей, обеспечить им отдельных входы.

"Мы следим за тенденциями в сфере туризма, можно утверждать, что туризм в Литве после карантина будет иным – сначала осторожный местный, из-за границы, мы планируем, туристы приедут позже.

Бирштонас - самый литовский курорт, поэтому его услуги жителям страны хорошо знакомы, нас это радует. В этом году после карантина будет очень важно восстановить эмоциональное равновесие – Бирштонас и его окрестности - подходящие для этого места: курорт находится в окружении парков, лесов, здесь много зеленых зон, цветников.

Курорт приспособлен для проведения досуга на свежем воздухе, у нас есть отличные маршруты как для пеших прогулок, так и для велосипедных", – сказала директор местного туристического центра Рута Капачинскайте.

Все представители бизнеса в городе должны будут соблюдать установленные правительством требования.

90% территории Бирштонского района - это региональный парк петель Немана, а минеральная вода, добываемая из недр земли - важнейший двигатель существования и роста курорта.

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