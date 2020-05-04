Глава Минздрава критикует столичный муниципалитет: такое поведение вызывает серьезную озабоченность ответ муниципалитета

В понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига, глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене представили новости, связанные с ограничением распространения коронавируса в стране.

На пресс-конференции Верига сказал, что за длинные выходные на проверку пригласили 9 человек, провели больше 3000 исследований, часть образцов еще находится в лаборатории. По нынешним данным, случаев заболевания не установлено, но точные результаты появятся позже.

"Цель исследования была такова - мы хотели в случайном порядке пригласить на анализы людей, которые посещают конкретные места. Им выдавали коды, просили сдать анализы в мобильном пункте. Одна из целей - дать такие коды работникам этих мест и провизорам. К сожалению, некоторые указания не соблюдались. Как в Мариямполе, так и в Тельшяй коды раздавали не там, где планировалось, так был нарушен принцип того, где и кого мы хотели обследовать. Это значит, что сложно будет сравнивать данные муниципалитетов", – сказал Верига.

По его словам, проблемы были и в Вильнюсе, где муниципалитет решил создать свой порядок и установил свои критерии.

"Как регистрация, так и вообще такие действия вызвали серьезную озабоченность. Если мэрии самостоятельно решают не выполнять указания главы группы, это угроза того, что в будущем и другие решения будут приняты подобным образом. Мы примем меры, надеюсь, что нарушители порядка, понесут ответственность", – сказал Верига.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис объяснил, почему в Вильнюсе выбрали вариант виртуальных кодов.

"Мы решили выдавать коды виртуально, потому что их раздача в местах массового скопления людей привела бы к ненужным сборищам. В Вильнюсе провериться хотело много людей, поэтому привлечение такой массы людей в ТЦ или на рынок поставило бы под угрозу их здоровье. Кроме того, узнав об этом, люди собирались бы в ТЦ на протяжении всех выходных", – сказал Подярскис.

Он указал, что таким образом муниципалитет защитил жителей от ненужного риска.

"Кроме того, возможность провериться была и у тех, кто не хочет выходить из дома. Мы также не считаем обоснованным решение проверять посетителей одного ТЦ или рынка, поскольку в Вильнюсе у нас много таких центров притяжения", - заметил он.

Подярскис подчеркнул, что в приказе министра не было сказано, что коды надо раздавать только в бумажном варианте.

Министр сказал, что сейчас проводят методические курсы для контроля за инфекцией в медучреждениях. Это необходимо, чтобы не появлялись очаги заболевания.

"К сожалению, мы наблюдаем определенную закономерность - эти болезненные случаи происходят в муниципальных заведениях, которые неохотно участвуют в тренингах. Хочу призвать муниципалитеты к участию. По нашим данным, не хватает активности в Клайпедском, Тельшяйском и Утенском округах", – сказал министр.

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