Педагога Бронисловаса Бургиса похоронят на Горке деятелей искусства

Педагога Бронисловаса Бургиса в среду похоронят на Горке деятелей искусства, на Антакальнисском кладбище.

30 апреля стало известно о смерти педагога Бронисловаса Бургиса. Он был одним из основателей и многолетним директором гимназии Каунасского технологического университета. Бургису был 71 год. Сын Бургиса адвокат Элиюс Бургис сказал, что его отец скончался из-за тяжелой болезни.

Близкие Бургиса в фейсбуке 1 мая сообщили, что похороны состоятся 6 мая, в 13 ч. Их будут транслировать в Facebook.

Желающих проститься с педагогом просят смотреть трансляцию похорон.

"Только нескольких самых близких перед похоронами на кладбище мы пригласим в зал для прощания. Остальным предлагаем либо приезжать на кладбище, либо смотреть церемонию в фейсбуке", – сообщили близкие Бургиса.

Бургис родился в 1949 г. в Плунгеском районе. Педагог был одним из основателей и многолетним директором гимназии Каунасского технологического университета. В 2014 году Бургис ушел с поста директора КТУ из-за конфликта с одной из учениц.

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