История заболевшего коронавирусом военного Довидаса: не было никаких симптомов

Заболевший коронавирусом военный Литовской армии Довидас поделился своей историей. Довидас был удивлен - заразиться он умудрился, несмотря на то, что соблюдал все правила безопасности и гигиены, а симптомов болезни у него не было вообще.

На сайте Литовской армии появилось сообщение, в котором сказано, что в начале апреля военных клайпедского батальона драгун им. Великого князя Литовского Бутигейдиса проверили на коронавирус перед тем, как разрешить работать с призывниками. Результат одного из военных был положительным.

Военного перевели в реабилитационный центр армии в Друскининкай и передали в руки специалистов.

"Сосредоточенность, профессионализм и внимание к пациенту – вот за что хочу поблагодарить весь персонал (...). Мы рады, что первый пациент уже здоров, поэтому желаю военному здоровья и мой совет: "Довидас, бросай курить – ты доказал, что можешь!", – сказал начальник реабилитационного центра им. доктора Й.Басанавичюса майор Ричардас Ланаускас.

Сам Довидас сказал, что главное в этой ситуации - психологический настрой.

"Я должен был работать с призывниками, когда я приехал в батальон, нас проверили, мы поселились в отдельных палатках, и поздно вечером я уже узнал, что болел, я проверил информацию на сайте esveikata.lt. Я сразу же передал информацию командованию. Меня изолировали от других инструкторов, я утром я уехал в Друскининкай.

Первые дни были тяжелыми психологически, поскольку не было никаких симптомов, которые вызывали бы дискомфорт, была такая необычная форма одиночества. Никаких симптомов не было, я чувствовал себя, как обычно. Меня поддерживали близкие, сослуживцы и весь персонал реабилитационного центра. Мы с ними постоянно общались по телефону. Я думаю, это общение - главное лекарство, когда болеешь COVID–19, ведь находиться в четырех стенах три недели - не самое приятное", – рассказал Довидас.

Он пожелал всем людям, которые сталкиваются с болезнью, быть ответственными и заботиться о своем здоровье о о здоровье своих близких.

"За две недели до того как мне поставили диагноз COVID–19, я всеми возможными способами соблюдал карантин. Всего два раза ездил в магазин за продуктами, носил маску, одноразовые перчатки и все равно заболел. Бывает охватывает злость, когда видишь людей безо всяких средств защиты, не соблюдающих карантин. Если их личное здоровье не волнует, то пусть подумают о своих родителях, дедушках и бабушках, которым этот вирус грозит смертью.

Организм молодых людей легко переносит болезнь, большинство даже не чувствуют ничего и только анализы могут показать, что они являются носителями. Сейчас нужно проявить терпение, чтобы потом все здоровыми могли вернуться к нормальному ритму жизни", – сказал он.

Довидас рассказал, что делал в реабилитационном центре.

"Каждый день я вставал в 7.55 ч. измерял температуру, количество кислорода в крови, пульс и передавал информацию работникам центра. Потом завтракал, общался с близкими, делал зарядку, мыл полы, смотрел фильмы и ждал. Это ожидание больше всего давит. Хочу поблагодарить персонал центра, который заботился о моем здоровье. Мне звонили несколько разв день, интересовались, все ли у меня есть, нравится ли еда, нужны ли консультации психолога. Я бесконечно благодарен за поддержку им, членам моей семьи, друзьям и коллегам", – сказал Довидас.

После того как анализы показали отрицательный результат, Довидас вернулся на службу.

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