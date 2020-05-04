Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1419 человек
Количество больных: 733
Количество новых случаев за последние сутки: 9
Количество смертей: 46
Выздоровели: 638 человека
В изоляции находятся: 357
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 4 мая:
Вчера в Литве проверили: 2351 образец
Всего за это время было проверено: 144 029 образцов
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