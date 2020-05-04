В Литве 9 новыx случаeв заболевания коронавирусом

4 мая Минздрав Литвы сообщил о 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1419 человек.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1419 человек

Количество больных: 733

Количество новых случаев за последние сутки: 9

Количество смертей: 46

Выздоровели: 638 человека

В изоляции находятся: 357

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 4 мая:

Вчера в Литве проверили: 2351 образец

Всего за это время было проверено: 144 029 образцов

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