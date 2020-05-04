Министр энергетики: с сегодняшнего дня можно подавать заявки на компенсацию арендной платы

С 4 мая бизнес сможет обращаться за частичной компенсацией расходов на аренду, сказал ВРИО министра экономики и инноваций министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"В минувший четверг вечером было получено решение ЕК, в котором согласована правительственная помощь. С 15 ч. 4 мая можно будет обращаться за частичными компенсациями на аренду. (...) В первую очередь, это важно тем компаниям, деятельность которых запрещена из-за карантина. Они смогут получить компенсацию в размере 50%. Есть условие - владелец недвижимости должен сделать скидку на аренду, хотя бы в 30%", – сказал министр.

По его словам, этой помощью смогут воспользоваться представители среднего и малого бизнеса и компании, в которых работают больше 250 человек.

"Поскольку мы ориентируемся на крупный или малый бизнес, это средство направлено для него, но мы оценили ситуацию - немалая часть бизнеса, например, рестораны, в силу специфики своей деятельности, располагают большим количеством работников. В данном случае количество работников не учитывается, значит компенсации может получить лишь малый и средний бизнес, плюс компании, в которых больше 250 работников", – сказал министр.

"(...) Это значит, что арендатор будет платить не больше 20% арендной платы", – прибавил Вайчюнас.

Он отметил, что компенсацию будут платить не только за время карантина, но еще и два месяца после его окончания.

По словам министра, заявки надо предоставить Invega, которая свяжется с арендодателем, получит подтверждение и в течение 10 рабочих дней оценит заявку и переведет компенсацию.

"Важнейшие условия - работа таких предприятий должна была быть запрещена. Важно, если она была запрещена, например, в марте, но потом применили смягчение, то компании все равно могут претендовать на компенсацию. Второе условие – это не предназначено для крупных компаний с большим годовым доходом", – сказал министр.

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