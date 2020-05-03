Коронавирус в Литве: важнейшие новости выходных

BNS представил обзор важнейших новостей выходных, связанных с распространением коронавируса в Литве.

Очаги вируса. В Литве было зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса в субботу, а в воскресенье - 4 - самое низкое число заражений с середины марта. Все большие очаги связаны с домами престарелых и специального ухода. Последний тревожный случай был зафиксирован в реабилитационном центре Pušyno kelias Республиканской Вильнюсской университетской больницы, где в выходные инфекция была подтверждена у 6 пациентов. Очаги также фиксируются в Кретингском районном госпитале Kartena и пансионате в Антавиляй. Первые хорошие новости были получены из Клайпедской больницы - после повторных обследований вирус не был обнаружен у тринадцати человек с ранее подтвержденной инфекцией. Последняя смерть была зафиксирована в Алитусе, где в пятницу вечером пожилой житель умер от коронавирусной инфекции.

Нарушения. В течение длинных выходных полиция, которая усилила патрулирование на курортах, достопримечательностях и возле кладбищ, оштрафовала более ста человек за нарушения карантина - в основном из-за собраний, несоблюдения дистанции и отсутствия масок. Специалисты общественного здравоохранения оштрафовали более 50 парикмахерских и салонов красоты за несоблюдение мер предосторожности или за то, что они не предупреждали лиц, находящихся в группе риска.

Перспективы туризма. Авиакомпании объявили о возобновлении полетов из Вильнюса - Lufthansa будет летать во Франкфурт три раза в неделю, Air Baltic - в Ригу один раз в день. Обе компании запланировали свои первые полеты на 13 мая. Поскольку Сейм по-прежнему рассматривает вопрос о том, чтобы рассчитаться с клиентами за сорвавшиеся поездки позже, крупнейшие туроператоры публикуют разные прогнозы: Novaturas заверяет, что после кризиса поездки будут более дорогими из-за дополнительных требований безопасности. Kidy Tour заявляет, что цены упадут из-за снижения цен на топливо и усилий туристического бизнеса, направленных на восстановление спроса. Кризис возобновил дискуссии о строительстве конгресс-центра на месте Вильнюсского концертно-спортивного зала. Туристические ассоциации призывают активизировать проект перед лицом кризиса, но еврейская община Вильнюса выступает против этого, поскольку дворец стоит на месте старого еврейского кладбища.

Поддержка футбола. Правительство объявило, что рассматривает запрос федерации футбола Литвы о создании фонда спасения литовского футбола и возможности сокращения зарплат футболистов во время карантина. В Литве футбольный сезон возобновляется через три недели после окончания карантина.

День матери. Отмечая в воскресенье День матери в Литве, поставщики цветов сообщали, что получили в несколько раз больше заказов на то, чтобы доставить цветы прямо домой во избежании контакта из-за угрозы коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!