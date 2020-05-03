Организатор свадеб: конверты станут тоньше, концепция праздника изменится

Для тех, кто планировал жениться в это время, объявление о карантине должно было вызвать много стресса. Необходимо найти решения, которые меньше всего затронут обе стороны - как молодых, так и компании, которые должны были помочь в организации торжества. В передаче "Утро на Delfi" ведущая Кристина Поците вместе с Лаурой Вагоне, организатором свадеб, обсуждали самые важные проблемы заключения брака в период карантина.

Свадебный организатор рассказала, какова реальная ситуация на данный момент. По ее словам, в этой сфере работа не останавливается, и нет такого, что можно валяться в кровати и читать какую-нибудь книгу.

"Вчера я работала до десяти часов, потому что да, перенос свадеб продолжается, люди обеспокоены, никто не знает, когда закончится карантин и пандемия в целом. Тем, кто планировал свадьбу полтора года, еще более неспокойно. Моя ситуация такова, что я отложила свадьбы, запланированную на май и до середины июня. Мы перенесли что-то на осень, кое-что на следующий год - все зависит от размера свадьбы и от того, кто на нее собирается", - пояснила она.

По словам Л. Вагоне, можно ожидать, что карантин закончится в июне, и можно будет праздновать нормально, но если планируется большое празднование с участием около ста гостей, и определенная часть из них должна прибыть из-за границы, то с таким прибытием будет сложнее.

"В этом случае я предлагаю всем, кто планирует большую свадьбу с международной аудиторией, по-настоящему задуматься о переносе торжества. Этот процесс не так болезнен, как может показаться, так как в основном празднование почти организовано, вам просто нужно связаться со всеми и назначить новые даты. Пока у нас все хорошо, очень небольшие финансовые потери с одними клиентами, потому что определенное забронированное место хотело взимать плату за сохранение даты, так как они ожидают, что будут в полном объеме работать в июне и могут потерять заказы. Однако это единичные случаи", - заверила организатор свадеб.

По словам специалиста, в целом весь рынок планирования свадеб в страхе, потому что после переноса всех праздников предприниматели могут больше не иметь планировавшегося дохода. Также, по ее словам, боятся некоторые клиенты, чья экономическая ситуация может измениться. Если в прошлом они могли позволить себе роскошный праздник, есть вероятность, что позже уже не смогут.

"У меня пока нет клиентов, которые отменили свадьбу, но многие подрядчики звонят мне и спрашивают, что им делать, потому что кто-то отменил свадьбу и необходимо было вернуть авансы. В этом случае я хочу сказать людям, что перенос будет менее финансово болезненным, потому что контракты очень часто не предусматривают выплату аванса за отмену. Например, если это не рассматривается как форс-мажорная ситуация - если вы отмените свадьбу в июне и карантина больше не будет, тогда фотографы и владельцы забронированного места не вернут деньги".

По словам Л. Вагоне, не во всех местах во время сезона принято принимать свадьбы, поэтому не стоит искать более дешевые цены в течение любого месяца. Одним из таких мест является взморье.

"Очень сложно и практически невозможно перенести свадьбу с начала мая или начала июня, когда сезон в Паланге еще не начался, на выходные июля или августа. Ожидается, что летом в этих местах будут отдыхающие, и они не склонны соглашаться га проведение свадеб. Это очень трудно сделать и в случае, если у вас популярный фотограф или визажист на май или июнь. Нынешняя ситуация приводит к тому, что все переносят праздники, как сумасшедшие, а это значит, что будет труднее заказать этих специалистов на желаемую дату", - предупредила она.

Специалист по организации свадеб упомянула, что если люди все же решили жениться в этом году, то следует подумать о необычных днях недели - возможно, не в пятницу или субботу, а в воскресенье или четверг. На вопрос, есть ли какие-либо просьбы о проведении свадьбы, на которой гости могли бы присутствовать удаленно, Л. Вагоне ответила, что нет, но если бы в мае были клиенты, которые хотели бы пожениться, - они были бы рады внести свой вклад в такой проект.

"Я думаю, что многие люди в целом обдумают концепцию своей планируемой свадьбы и поймут, что сам брак важнее торжества. Тогда, я думаю, это побудило бы к принятию решения жениться даже в такой странный период".

По словам Л. Вагоне, одним из самых деликатных вопросов является предупреждение гостей о перенесенной свадьбе. По ее словам, это не следует откладывать даже во время объявленной пандемии.

"Информирование за неделю до даты, безусловно, не является лучшим решением. Это должно быть сделано по крайней мере за месяц. Это необходимо для того, чтобы люди могли разобраться с билетами на самолет и бронированием гостиниц, если они приезжают откуда-то издалека. Это необходимо для того, чтобы гости не понесли финансовых потерь. Как только вы решите устроить праздник, сообщите об этом своим гостям как можно скорее. Это возможно сделать очень красиво, и я думаю, что гости действительно поймут", - сказала специалист.

Организатор свадеб также очень хотела привлечь внимание гостей к тому факту, что ситуация полностью изменила положение тех, кто их пригласил, и не стоит мучить молодых людей вопросами о том, состоится ли празднование вообще.

"Дайте им осознать ситуацию, и они обязательно сразу же сообщат вам об изменениях".

В последние годы конверты, принесенные молодоженам, становились тоньше, но, по словам Л. Вагоне, многие люди, вероятно, столкнутся не только с вопросами о конвертах, но и с арендной платой или ценами на продукты питания.

"Вероятно, необходимо сделать вывод, что и конверты станут тоньше, и сама концепция свадьбы изменится. Если прошлогодняя тенденция состояла в том, чтобы пригласить свадьбу две группы вместо одной, чтобы заказать много цветов, то я думаю, что на некоторое время количество очень шикарных свадеб уменьшится. Карантин потряс все и всех. Не только конверты, но и сама свадьба должны сжаться. Думаю, любовь от этого не пострадает, ведь для нее карантина не существует".

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