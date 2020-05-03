Для тех, кто планирует отдых в Литве: до середины сентября - жара

Пока границы были закрыты с целью контроля над распространением коронавируса, президент Гитанас Науседа призвал людей планировать отпуск в Литве. Delfi поинтересовался, когда погода для этого будет наиболее подходящей.

Плохая новость - точно эксперты не могут сказать, каким будет это лето, поскольку их долгосрочные прогнозы идут на несколько месяцев вперед.

Донатас Валюкас, климатолог Литовской гидрометеорологической службы, сказал, что, согласно долгосрочным прогнозам, следующий месяц должен быть на полградуса теплее, чем обычно. Ожидаемая средняя температура составляет 12,4 градуса.

"Немного более сухо, особенно в первой половине месяца. Данные близки к многолетним нормам", - сказал Д. Валюкас.

Тем не менее, климатолог подчеркнул, что эти данные не должны приводить к долгосрочным выводам, и не стоит проецировать их на лето.

"Пока рано", - сказал Д. Валюкас.

Климатолог Виктория Мачюлите согласилась со своим коллегой - долгосрочные прогнозы не являются надежными.

После возражения, что раньше люди пытались предсказать следующий сезон по различным признакам природы, В. Мачюлите заверила, что изменение климата слегка нарушило всю систему, поэтому такие законы больше не действуют. Прогнозы погоды становятся все сложнее, они постоянно меняются.

И привела убедительный пример: Литва находится в северной зоне - зима должна быть снежной, более холодной. Однако бывают такие зимы, когда снежный покров вообще не образуется. "Эта зима - именно такая. Были дни, когда снег падал, но этот длилось только один день. Все меняется. Можно обрабатывать данные на экране компьютера, прогнозировать погоду, но это не будет достоверной информацией", - пояснила она.

Обычно самое теплое время - в середине лета

По словам Д. Валюкаса, самая высокая температура в Литве - в двадцатых числах июля и первый числах августа.

Количество осадков распределяется по-разному каждый год. Обычно в начале сентября тепло, но, по словам климатолога, пока невозможно сказать, как будет в этом году.

Из-за изменения климата времена года перераспределяются, некоторые становятся длиннее, а другие - короче. "Глядя на шкалу времени, зимний сезон сократился. Настоящее лето также немного сократилось, но летний сезон сместился на осень, происходят интересные процессы", - отметила В. Мачюлите.

И вообще, по ее словам, сентябрь становится похожим на август: к середине сентября - жара. "Несколько лет подряд было меньше дождей, сложно лето продолжалось", - взглянула В. Мачюлите на изменения климата.

Тепло, по мнению климатолога, становится характерной чертой всех месяцев. Годовое количество осадков увеличивается, но их распределение становится все более нестабильным с годами. "Идет дождь в течение одной недели и пять без дождя вообще. Прошлый год очень показателен - в 2017 году бушевали дожди, осадков было больше, чем за предыдущие месяцы. 2018-2019 - засуха. В этом году также заметен дефицит осадков", - проанализировала ситуацию В. Мачюлите.

Эта весна похожа на прошлогоднюю - была ранняя засуха. "Обычно растаявший снег наполнял грунтовые воды, реки выходили из берегов, а сейчас этого нет, поэтому формируется засуха. Зимой снега не было, весь апрель не было дождя, поэтому у нас дефицит осадков. Трудно сказать, как будет летом", - не взялась прогнозировать В. Мачюлите.

Все чаще и чаще различные явления, такие как дожди, засухи, жара, являются последствиями изменения климата. В. Мачюлите предупредила, что решения, которые могут помочь сократить выбросы парниковых газов, должны быть приняты сейчас. Нам нужно сделать две вещи: уменьшить выбросы и адаптироваться.

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