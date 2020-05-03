Погода ничего хорошего не обещает: во многих районах ожидаются дожди

Сегодня погода будет по-прежнему определяться полем более низкого давления. Утром туман быстро рассеется, будет облачно. С полудня облака начнут подниматься, во многих местах пройдут дожди.

В некоторых местах ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный, усилится до умеренного. Температура в большинстве районов поднимется до 14-18 градусов тепла. В западной части страны будет прохладнее: хотя вероятность дождя здесь будет самой низкой, воздух прогреется только до 12-13 градусов, а на побережье - до 10-11 градусов.

Дождевые облака рассеются ночью в понедельник,. Ветер ослабнет, поэтому в некоторых местах хорошей видимости помешает туман.

Температура опустится до 3-8 градусов тепла.

В понедельник дождей не ожидается. Не будет недостатка в солнечном свете. Умеренный ветер продолжит дуть в основном с запада. Температура днем поднимется до 14-18, на взморье - до 10-12 градусов тепла.

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