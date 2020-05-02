Водитель Girteka о "порядке" в компании: работы стало больше, а зарплаты снизили

"Girteka уже перешагнула черту", – сказал водитель этой транспортной компании Delfi. По его словам, несмотря на то, что сейчас самое обидное - сниженные безо всякой причины зарплаты, но невозможно молчать и в связи с другими проблемами в компании.

Водитель утверждает, что работы стало больше, зарплаты снизили да еще и снимают деньги за горючее, но представители компании эту информацию опровергают.

Водитель Альгис (настоящее имя редакции известно) связался с Delfi во время рейса. Он сказал что уже некоторое время возит товары между разными странами Европы.

"Мне платят не 66 евро в сутки, как раньше, а 53, только вот работы у нас сейчас больше, чем до коронавируса. В месяц я получу на 400 евро меньше. За 50 евро в день я могу работать в Литве, зачем мне эта нервотрепка, жизнь без сна, спешка", – сказал он, заметив, что на карточку ему переводят зарплату - минимум, а остальное как суточные выплачивают после рейса.

"У меня еще высчитывают и за горючее", – сказал он, объяснив, что это еще несколько сотен евро, за несоответствие между километражем и расходом горючего.

"Я ведь его не сливаю, а когда возвращаюсь, забирают 300-400 евро, сколько взбредет в голову. Но ведь надо понимать, что дороги закрывают, проходят ремонты, не всегда из точки А в точку Б можно попасть по прямому маршруту. Тем более в машинах есть GPS, весь путь виден", – возмущался Альгис.

Говоря о подсчету зарплат, в основе которого лежат суточные, он сказал, что компания считает их, как ей удобнее, но не обязательно, исходя из того, в какой стране был человек.

"Они оформляют, будто ты был в Польше, Чехии, Латвии, там, где суточные меньше, хотя ты там не был", – сказал водитель.

По словам Альгиса, вернувшись из рейса, ты не можешь сдать машину механику и не получишь оставшуюся часть зарплаты, если не подпишешь заявление о неоплачиваемом отпуске.

"Водителей постоянно принимают. Работают казахи и киргизы. Мы перевозим избыточный груз, за стоянки нам не платят, стой, где хочешь и охраняй груз, топливо", – перечислял водитель.

Он сказал, что и платят компании за услуги сейчас больше: "Они получают больше денег, поступает больше заказов, а зарплаты нам снижают. Это обман, у них есть деньги, они покупают новые машины, нанимают работников. Где кризис? Girteka с ним не столкнулась, работы много".

Альгис сказал, что думает об уходе из компании.

Представитель Girteka Logistics Кристиан Каас Мортенсен сказал Delfi, что сегодня компания сталкивается с влиянием кризиса, с сокращением числа заказов и снижением платы за них. Он уверяет, что объемы перевозок уменьшились, закрылись заводы, фабрики, поэтому из-за сокращения количества перевозок снизились цены.

"Грузов на рынке на 30% меньше, а цены упали на 10-12%", – сказал он, заметив, что временное сокращение суточных - это одна из крайних мер, экономии расходов.

Мортенсен по-прежнему уверял, что зарплаты водителям не снижают, временно уменьшили только суточные.

Он опроверг утверждения водителя о том, что у водителей высчитывают деньги за горючее, а на вопрос о том, как считают суточные, сказал, что все делают с помощью систем-ИТ.

Информацию о вынужденном уходе в отпуск за свой счет, он прокомментировал так: "Каждый водитель, как и другой работник, имеет право на оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск, как это указано в законах".

На вопрос о новых водителях в это сложное время, он ответил: "Мы один из крупнейших работодателей в Литве, поэтому у нас всегда есть вакансии. В прошлом году к нам пришли около 3000 водителей, 70% – по рекомендации коллег".

Глава Альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас на вопрос о проблемах транспортного сектора сказал, что их существует масса и сказал, что они касаются как зарплат, так и других моментов.

"У водителей снимают деньги за горючее. Если водитель повысит голос на менеджера, то менеджер может назначить штраф в 300 евро. Так почти во всех транспортных компаниях", – сказал он.

Он подтвердил слова Альгиса, что перевозок стало больше и цены за услуги компаний выросли.

"Голландские и бельгийские профсоюзы нас информировали, что потребности в перевозках выросли. В некоторых странах даже увеличили рабочие часы, чтобы водители могли доставить определенные товары, лекарства, еду. Второй момент, что касается Италии, Франции, Испании там расценки выросли в 2-3 раза", – сказал он, заметив, что компании утверждающие обратное просто используют такие заявления для снижения зарплат.

На вопрос, могут ли суточные считать не по той стране, Цузанаускас сказал, что это вполне возможно.

"В некоторых компаниях их считают, я бы так сказал, некрасиво, от балды. Водители ездят по 2-3 месяца, но пока не вернутся, они не знают, как им менеджер посчитает зарплату. Каждый раз считают иначе, и неважно, что есть соглашение. Это тотальный беспорядок", – обобщил Цузанаускас.

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